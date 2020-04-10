Ускорить и облегчить доставку. Курьерская компания в Подмосковье выделила волонтерам несколько автомобилей

Компания «СДЭК» в Красногорске предоставила две легковые и одну грузовую машину волонтерам, чтобы они могли как можно скорее доставлять продукты и товары первой необходимости нуждающимся.

Конечно, стало проще с появлением машин, потому что не у всех волонтеров есть свои личные автомобили. Если в первые дни мы могли это своими силами, 30 адресов в день сделать, то сейчас же их кратно больше. Вот спасает бизнес Игорь Коршунов волонтер

В штабе волонтеров уже готовы продуктовые наборы. Адресная помощь организована по губернаторской программе. В коробках — еда для многодетных семей, пожилых людей, которые сейчас на самоизоляции.

Источник фото: телеканал «360»

«Вот так это выглядит, все это мы раскладывали сами. То есть нам сюда это все приходит в коробках: отдельно гречка, отдельно макароны, масло, печенье. Волонтеры собирают коробки и непосредственно их сортируют», — говорит координатор волонтерского штаба г. о. Красногорск Любовь Кузякина.

Источник фото: телеканал «360»

Пока в мире не утихает пандемия коронавируса, в Подмосковье на выручку приходят еще и те, кто сейчас сам находится под ударом. Предприниматели уже несколько недель бесплатно отправляют продукты и средства защиты. Чтобы порадовать уставших от нелегкой работы врачей, на местную станцию скорой помощи доставили конфеты, вафли, чай и кофе.

Источник фото: телеканал «360»

Волонтеры говорят, что им помогают как мелкие предприниматели, так и крупные компании. Каждый день количество заявок от населения растет. Теперь, когда есть грузовой транспорт, продукты будут быстрее попадать адресатам.

Источник фото: телеканал «360»

Пожилые и маломобильные жители Подмосковья могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Телефон горячей линии: 8 800 200 3411, колл-центр работает круглосуточно.