Жителям московского региона придется забыть о шашлыках на майских праздниках

В первые майские дни погода в Москве и области будет совсем «не шашлычная». Об этом ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА «Новости».

Начало майских праздников ознаменует ночная прохлада с температурой −1…+6 градусов. Днем столбики термометров покажут +12…+17 градусов. А местами возможны и дожди.

Потепления в мае можно ожидать ко Дню Победы. Уже с четвертого-пятого числа температура на один-два градуса превысит норму. Ожидается +5…+10 в ночное время, днем +15…+20, сообщил Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидается мокрый снег с дождем. Во вторник и в среду может выпасть около 20% месячной нормы осадков. Москва окажется под воздействием циклона, поэтому будет очень хмуро и пасмурно. При этом снег в конце апреля не является какой-то аномалией, поэтому Вильфанд посоветовал москвичам не удивляться.

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