Невероятная Россия. Топ-10 мест для поездки на майские праздники

Телеканал «Моя Планета» запустил ежегодный фотоконкурс. Тема нового сезона — «Россия в деталях». В объективе участников конкурса могут оказаться колоритные места или необычные объекты, демонстрирующие невероятные красоты страны. Прислать свои работы можно до 20 мая. Мы отобрали 10 уникальных кадров, присланных на фотоконкурс в прошлом году, чтобы они помогли вам определиться с маршрутом на майские праздники.

Село Гамсутль (Дагестан)

В Гунибском районе Дагестана находится живописный аварский аул-призрак Гамсутль. Еще каких-то 40 лет назад здесь кипела жизнь и численность населения росла. Были магазины, почта и даже небольшая больница. Однако со временем местные жители начали покидать свои дома по весьма прозаической причине — они уходили за лучшей жизнью в другие города. Со временем село опустело и сейчас представляет собой заброшенное место с полуразрушенными, обветшалыми строениями и абсолютным безмолвием.

Оказавшись в Гамсутле, вы непременно будете поражены сохранившейся архитектурой зданий. Остается только догадываться, как древним зодчим удалось возвести подобные арочные своды. Гулять по улочкам аула небезопасно: стены башен рушатся от малейших сотрясений. Однако по закону гор двери всех домов открыты и как бы приглашают туристов заглянуть внутрь.

Гамсутль. Автор: Егор Власов

Эльбрус (Кабардино-Балкария)

Этот двуглавый великан с незапамятных времен притягивает к себе туристов со всех концов света. Считается, что на склонах горы существует много мест силы, способных так или иначе наполнять людей энергией и вдохновением. Говорят, что Эльбрус исполняет желания.

Дорога к двухпиковой вершине проходит через живописное Баксанское ущелье и упирается в поляну Азау, где начинается канатная дорога. Последняя состоит из трех этапов: первый до станции Кругозор — 3000 метров, затем до станции Мир — 3500 метров, третий до Гарабаши — 3780 метров. Дальше на снегоходах или ратраках можно подняться до 4200 метров.

Панорамы, которые открываются перед глазами на каждой высоте, впечатляющие. Кажется, что до облаков можно дотронуться рукой. На каждой станции есть кафе, где можно отведать местные лепешки — хычины — с вкусным травяным чаем. Переночевать можно в небольших отелях у подножия Эльбруса либо в поселках рядом — Чегете или Терсколе.

Эльбрус в огне. Автор: Михаил Рева

Заповедник «Эрзи» (Ингушетия)

Ингушетия — живописный край, где есть множество уникальных по своей красоте мест. Одним из таких считается заповедник «Эрзи».

На севере он окружен дубовыми, буковыми и кленовыми рощами. Чуть выше заповедные леса сменяются горными степями и рододендроновыми зарослями. Поднявшись еще выше, туристы и вовсе оказываются в вечной мерзлоте. Или, говоря более сказочным языком, хозяйка Медной горы здесь уже не властна, бразды правления переходят к Снежной королеве.

Визитной карточкой заповедника считается комплекс из башен с различными пристройками, которые давным-давно обросли легендами, а их аутентичность поражает всех, кто хоть раз посещал «Эрзи». Маршруты заповедника неисчислимы. Главное, чтобы памяти телефона хватило на все это многообразие.

Сказочная страна Ингушетия. Автор: Юлия Мальцева

Скала Святого Явления (Крым)

В Крыму есть живописные уголки, обросшие легендами, мифами и неразгаданными тайнами. Одним из таких считается скала Святого Явления, расположенная в Балаклавском районе Севастополя, неподалеку от мыса Фиолент. Она является одним из самых популярных направлений среди туристов.

У этого магического места есть своя легенда: когда-то давно судно таврических греков возвращалось домой. Практически у самого берега их настигла буря. Тогда моряки взмолились Святому Георгию. Вмиг небеса разверзлись, буря утихла, а мореплаватели спокойно сошли на берег.

До недавнего времени подъем на скалу был запрещен для туристов, но сейчас до скалы можно добраться на лодке, там подняться на небольшую смотровую площадку и сделать пару изумительных фотографий.

Феодосия выше облаков. Автор: Юлия Мальцева

Бадукские озера (Карачаево-Черкессия)

Следующей интересной локацией, которую можно изучить в майские праздники, станут Бадукские озера, или, как их часто называют туристы, Бадуки. Они расположены в охранной зоне Тебердинского заповедника на территории Карачаево-Черкессии, в непосредственной близости от Домбая.

Бадукские озера поражают кристально чистой водой, цвет которой меняется в зависимости от погоды и времени суток — от нежно-бирюзовой до темно-фиолетовой.

Пеший маршрут к этой живописной локации лежит через пихтовую чащу, где даже в самый знойный день царит легкий полумрак. Тихий шелест листвы под ногами, журчание воды, аромат хвойного леса — все это располагает к спокойному созерцанию и релаксации. Хочется просто на минутку застыть и наслаждаться, ощутить красоту вокруг всеми органами чувств.

Архыз, Карачаево-Черкесия. Полет души. Автор: Михаил Копычко

Озеро Сукко (Краснодарский край)

Озеро Сукко расположено в одноименном поселке Краснодарского края и давно облюбовано туристами. Его берега усеяны скальными дубами и множеством подвидов можжевельника. Но его уникальной особенностью считаются 32 величественных кипариса. Последние — редкие жители для нашей страны, можно сказать, экзотика, на которую непременно стоит посмотреть, а заодно и прогуляться вдоль водоема, вдыхая свежий горный воздух вперемешку с запахом кипарисов.

Кипарисы озера Сукко. Анапа. Автор: Сергей Лексин

Плато Бермамыт (Карачаево-Черкессия)

Это по-настоящему магическое место, расположенное в Карачаево-Черкессии. Путь до плато нелегкий, но виды, которые открываются там, определенно стоят самого сложного маршрута.

Сюда едут, чтобы полюбоваться на величественный Эльбрус в лучах рассветного солнца. Только представьте, как его первые блики опускаются на снежные макушки двуглавого великана, сперва озаряя его тонким лучиком света, а затем буквально заливая ярко-красным пламенем.

На Бермамыте вы не встретите сувенирных лавок или кафе, территория будто изолирована от внешнего мира. Сюда стоит приезжать за тишиной и особым внутренним состоянием умиротворения.

Мистерия Бермамыта. Автор: Владимир Штыриков

Кавказский природный биосферный заповедник (Краснодарский край)

Кавказский природный биосферный заповедник — настоящий рай для любителей пешего туризма. Разнообразие растительного мира создает неповторимые пейзажи, а продуманные маршруты помогут насладиться сполна его красотой. Здесь организовано около 30 маршрутов длительностью от 3 до 30 дней.

Земли заповедника расположены в верховьях нескольких горных рек, а на его территории насчитывается около 120 невероятных по своей красоте озер.

Красная Поляна. Солнце взошло. Автор: Илья Бунин

Долина Приведений (Крым)

Следующая весьма любопытная локация расположена на южном склоне горы Демерджи и представляет собой скопление причудливых скал и валунов. Ветер, дождь и землетрясения хорошо поработали над их очертаниями, в результате в некоторых каменных глыбах можно разглядеть облики животных и даже очертания человеческого лица. Игра света и тени добавляет таинственности, меняя очертания каменных изваяний.

Долина Приведений — популярная достопримечательность, поэтому экскурсию сюда можно приобрести в любом туристическом бюро Крыма.

Крымский бонсай. Автор: Андрей Белавин

Полуостров Рыбачий (Мурманская область)

Одним из его уникальных мест является мыс Немецкий, стоя на котором можно представить, будто вы находитесь на краю земли, ведь дальше только Северный Ледовитый океан. Полуостров хранит множество историй и легенд, благодаря которым и по сей день привлекает туристов со всех концов света.