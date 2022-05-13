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    13 мая 2022, 10:26

    Жителя Риги арестовали за российский триколор. В Госдуме предложили дать ему гражданство РФ

    Хинштейн предложил дать гражданство РФ задержанному за триколор молодому жителю Риги

    Александр Иванов

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил дать российское гражданство молодому жителю Риги, который вышел с флагом РФ к монументу Освободителям 10 мая. После этого юношу арестовали.

    Хинштейн отметил, что власти Латвии обвиняют молодого человека в «геноциде, преступлениях против человечности, мира и оправдании военных действий».

    «Этот парень, мой тезка Александр, настоящий смельчак и герой. Российское государство и общество должно сделать все, чтобы добиться его освобождения», — написал депутат в своем Telegram.

    В качестве одного из вариантов он предложил дать гражданство РФ Александру и его родным. Тогда бороться за их права нам будет гораздо легче, пояснил Хинштейн.

    В День Победы жители Риги принесли много цветов к памятнику советским воинам-освободителям. На следующий день их убрали трактором. Тогда горожане снова возложили цветы и вышли на массовый митинг, где произошли задержания.

    Накануне сейм Латвии принял решение снести монумент.