Жителя Риги арестовали за российский триколор. В Госдуме предложили дать ему гражданство РФ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил дать российское гражданство молодому жителю Риги, который вышел с флагом РФ к монументу Освободителям 10 мая. После этого юношу арестовали.

Хинштейн отметил, что власти Латвии обвиняют молодого человека в «геноциде, преступлениях против человечности, мира и оправдании военных действий».

«Этот парень, мой тезка Александр, настоящий смельчак и герой. Российское государство и общество должно сделать все, чтобы добиться его освобождения», — написал депутат в своем Telegram.

В качестве одного из вариантов он предложил дать гражданство РФ Александру и его родным. Тогда бороться за их права нам будет гораздо легче, пояснил Хинштейн.

В День Победы жители Риги принесли много цветов к памятнику советским воинам-освободителям. На следующий день их убрали трактором. Тогда горожане снова возложили цветы и вышли на массовый митинг, где произошли задержания.

Накануне сейм Латвии принял решение снести монумент.