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    11 мая 2022, 17:26

    Власти Латвии ополчились на советских освободителей. Вслед за «уборкой» цветов бульдозером захотели снести памятник

    В Латвии захотели избавиться от памяти о подвиге советских воинов-освободителей

    Александр Иванов

    Латвия неоднозначно встретила День Победы в 2022 году. Власти запретили празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры. За пределами столицы власти не мешали почтить память павших за Победу.

    Власти Латвии ополчились на советских освободителей. Вслед за «уборкой» цветов бульдозером захотели снести памятник

    Борьба за память

    В нескольких минутах ходьбы от исторического центра Риги в 1985 году был установлен Памятник советским воинам-освободителям, или памятник Победы. Каждое 9 Мая сюда приносят цветы, чтобы почтить память защитников, павших в борьбе с нацизмом. В 2022 году власти латвийской столицы захотели отменить многолетнюю традицию.

    Дорогу к стеле перекрыли за несколько кварталов, тем не менее люди несли цветы к памятнику. Полиция, оцепившая мемориал, не пропускала людей, но соглашалась возложить цветы самостоятельно.

    Утром 10 мая все цветы, которые рижане принесли к памятнику, убрали бульдозером. Муниципальные службы сообщили, что «уборка» была согласована с полицией. Однако в силовом ведомстве это отрицают.

    В руководстве парка Победы, где стоит памятник советским воинам, заявили, что цветы за ночь завяли, а бульдозер вызывали в том числе и для других работ.

    Местные жители резко раскритиковали решение властей, полиции и администрации парка. Такие действия назвали проявлением откровенного неуважения к жителям и провокацией. Даже министр обороны Латвии Артис Пабрис назвал уборку цветов перед мемориалом с привлечением техники неадекватными действиями рижского правительства.

    Одним недовольством рижане не ограничились — через несколько часов после «уборки» перед стелой воинам-освободителям снова появился ковер из цветов.

    Чтобы избежать новых провокаций, полиция и волонтеры оцепили площадь, хотя власти и пообещали не убирать цветы повторно.

    Тем не менее к вечеру у памятника начались задержания людей с российскими и советскими флагами, исполнявших песни военных лет. Глава МВД Мария Голубева заявила, что полиция таким образом обеспечивала соблюдение прав граждан.

    Организаторов шествия с цветами к памятнику павшим воинам полиция пообещала привлечь к ответственности. Под подозрением рижских силовиков уже оказались бывшие депутаты местной думы от партии «Согласие» Алексей Росликов и Вадим Бранник, а также члены партии «Русский союз Латвии» — их назвали фактическими организаторами сбора людей у памятника 10 мая.

    По данным издания Delfi, оппозиционные партии предложили начать протест «против самоуправства, которое произошло в Риге 9 и 10 мая». В пятницу, 13 мая, они призвали всех выйти на митинг на Ратушной площади в столице.

    Судьба памятника

    Противостояние, связанное с Днем Победы, закончилось тем, что министр внутренних дел Мария Голубева предложила снести памятник советским воинам-освободителям в Риге.

    «Этот памятник вносит раздор, поэтому от памятников оккупации надо избавляться, хотя, может быть, это будет эмоционально сложным моментом для русскоязычного населения. Будет решение сейма, я бы проголосовала за то, чтоб памятник демонтировать», — сказала она.

    Причем подготовка к сносу началась еще месяц назад — памятник признали небезопасным, а вокруг установили забор. Об этом сообщало местное телевидение.

    Снос поддержал и президент Латвии Эгилс Левитс. Он назвал памятник Освободителям «занозой в латышской душе» и добавил, что «было бы желательно, чтобы [снос произошел] при большом единстве населения, в том числе чтобы за выступали граждане Латвии русского происхождения».

    Ранее председатель сейма Инара Мурниеце также подчеркнула, что снос стелы неизбежен, а мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что на самом деле вопрос не в том, сносить ли памятник, а в том, каким образом это сделать.

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга накануне Дня Победы и вовсе призывала снести все памятники советским воинам-освободителям в стране, передало ИА «Красная весна».

    Сохранившие память

    Несмотря на запрет в Латвии на массовые мероприятия 9 Мая, во многих городах люди вышли на улицы, чтобы почтить память павших в борьбе против нацизма в годы Великой Отечественной войны. В Риге цветы возложили не только к памятнику Освободителям, но и к другим мемориалам. Там обошлось без провокаций, венки и букеты никто не убирал.

    В небольшом латвийском городе Саласпилс местные жители выложили цветами аллею. В этом месте в годы Второй мировой находился концлагерь «Куртенгоф», туда помещали не только евреев, но и советских военнопленных, в том числе женщин и детей.

    «Саласпилс» печально известен тем, что узников там морили голодом и пытали, а у детей выкачивали кровь для раненых немецких солдат. Сколько именно жертв было в лагере «Саласпилс», неизвестно, однако историк Владимир Богов в своей научной работе писал о том, что документы сообщают как минимум о 12 тысячах детей.

    Мэр города Даугавпилса Андрей Элксниньш накануне Дня Победы заявил, что для возложения цветов к мемориалу павшим воинам не нужны особые разрешения властей. В своем Facebook-аккаунте* он подчеркнул, что и сам пришел к мемориалу в городе.

    «Прийти сегодня и возложить цветы во имя моего рода — дань памяти истории моей семьи. <…> У меня нет ни малейшего права предать мой род и принизить его заслуги. И сегодня, склоняя голову перед ним и миллионами солдат, я говорю спасибо!» — написал он.

    Власти Латвии ополчились на советских освободителей. Вслед за «уборкой» цветов бульдозером захотели снести памятник | Изображение 1Источник фото: Facebook*/Андрей Элксниньш

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