Власти Латвии ополчились на советских освободителей. Вслед за «уборкой» цветов бульдозером захотели снести памятник

Латвия неоднозначно встретила День Победы в 2022 году. Власти запретили празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры. За пределами столицы власти не мешали почтить память павших за Победу.

Борьба за память

В нескольких минутах ходьбы от исторического центра Риги в 1985 году был установлен Памятник советским воинам-освободителям, или памятник Победы. Каждое 9 Мая сюда приносят цветы, чтобы почтить память защитников, павших в борьбе с нацизмом. В 2022 году власти латвийской столицы захотели отменить многолетнюю традицию.

Дорогу к стеле перекрыли за несколько кварталов, тем не менее люди несли цветы к памятнику. Полиция, оцепившая мемориал, не пропускала людей, но соглашалась возложить цветы самостоятельно.

Утром 10 мая все цветы, которые рижане принесли к памятнику, убрали бульдозером. Муниципальные службы сообщили, что «уборка» была согласована с полицией. Однако в силовом ведомстве это отрицают.

В руководстве парка Победы, где стоит памятник советским воинам, заявили, что цветы за ночь завяли, а бульдозер вызывали в том числе и для других работ.

Местные жители резко раскритиковали решение властей, полиции и администрации парка. Такие действия назвали проявлением откровенного неуважения к жителям и провокацией. Даже министр обороны Латвии Артис Пабрис назвал уборку цветов перед мемориалом с привлечением техники неадекватными действиями рижского правительства.

Одним недовольством рижане не ограничились — через несколько часов после «уборки» перед стелой воинам-освободителям снова появился ковер из цветов.

Чтобы избежать новых провокаций, полиция и волонтеры оцепили площадь, хотя власти и пообещали не убирать цветы повторно.

Тем не менее к вечеру у памятника начались задержания людей с российскими и советскими флагами, исполнявших песни военных лет. Глава МВД Мария Голубева заявила, что полиция таким образом обеспечивала соблюдение прав граждан.

Организаторов шествия с цветами к памятнику павшим воинам полиция пообещала привлечь к ответственности. Под подозрением рижских силовиков уже оказались бывшие депутаты местной думы от партии «Согласие» Алексей Росликов и Вадим Бранник, а также члены партии «Русский союз Латвии» — их назвали фактическими организаторами сбора людей у памятника 10 мая.

По данным издания Delfi, оппозиционные партии предложили начать протест «против самоуправства, которое произошло в Риге 9 и 10 мая». В пятницу, 13 мая, они призвали всех выйти на митинг на Ратушной площади в столице.

Судьба памятника

Противостояние, связанное с Днем Победы, закончилось тем, что министр внутренних дел Мария Голубева предложила снести памятник советским воинам-освободителям в Риге.

«Этот памятник вносит раздор, поэтому от памятников оккупации надо избавляться, хотя, может быть, это будет эмоционально сложным моментом для русскоязычного населения. Будет решение сейма, я бы проголосовала за то, чтоб памятник демонтировать», — сказала она.

Причем подготовка к сносу началась еще месяц назад — памятник признали небезопасным, а вокруг установили забор. Об этом сообщало местное телевидение.

Снос поддержал и президент Латвии Эгилс Левитс. Он назвал памятник Освободителям «занозой в латышской душе» и добавил, что «было бы желательно, чтобы [снос произошел] при большом единстве населения, в том числе чтобы за выступали граждане Латвии русского происхождения».

Ранее председатель сейма Инара Мурниеце также подчеркнула, что снос стелы неизбежен, а мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что на самом деле вопрос не в том, сносить ли памятник, а в том, каким образом это сделать.

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга накануне Дня Победы и вовсе призывала снести все памятники советским воинам-освободителям в стране, передало ИА «Красная весна».

Сохранившие память

Несмотря на запрет в Латвии на массовые мероприятия 9 Мая, во многих городах люди вышли на улицы, чтобы почтить память павших в борьбе против нацизма в годы Великой Отечественной войны. В Риге цветы возложили не только к памятнику Освободителям, но и к другим мемориалам. Там обошлось без провокаций, венки и букеты никто не убирал.

В небольшом латвийском городе Саласпилс местные жители выложили цветами аллею. В этом месте в годы Второй мировой находился концлагерь «Куртенгоф», туда помещали не только евреев, но и советских военнопленных, в том числе женщин и детей.

«Саласпилс» печально известен тем, что узников там морили голодом и пытали, а у детей выкачивали кровь для раненых немецких солдат. Сколько именно жертв было в лагере «Саласпилс», неизвестно, однако историк Владимир Богов в своей научной работе писал о том, что документы сообщают как минимум о 12 тысячах детей.

Мэр города Даугавпилса Андрей Элксниньш накануне Дня Победы заявил, что для возложения цветов к мемориалу павшим воинам не нужны особые разрешения властей. В своем Facebook-аккаунте* он подчеркнул, что и сам пришел к мемориалу в городе.

«Прийти сегодня и возложить цветы во имя моего рода — дань памяти истории моей семьи. <…> У меня нет ни малейшего права предать мой род и принизить его заслуги. И сегодня, склоняя голову перед ним и миллионами солдат, я говорю спасибо!» — написал он.

Источник фото: Facebook*/Андрей Элксниньш

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