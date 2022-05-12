Власти Латвии разрешили снести памятник Освободителям Риги

Памятник Освободителям Риги в столице Латвии разрешил снести парламент республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

На сайте сейма Латвии появилось сообщение о том, что депутаты приняли решение приостановить действие двухстороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.

«Изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации», — заявил председатель комиссии по иностранным делам Рихардс Колс.

При этом он отметил, что Латвия продолжит выполнять свои международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ.

В День Победы, 9 мая, горожане принесли много цветов к памятнику Освободителям Риги, однако местные власти с помощью техники убрали их. На следующий день жители Риги вышли на массовый митинг.