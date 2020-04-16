Жителя Новокузнецка, обматерившего мэра на спортплощадке, задержали

Молодого человека поймали на спортивной площадке в Новокузнецке. Он не только не захотел соблюдать самоизоляцию, но и обматерил мэра города. В итоге скандалиста задержали сотрудники полиции.

«В настоящее время личность его установлена. Он доставлен в отдел полиции „Центральный“ управления МВД РФ по Новокузнецку. Им оказался 25-летний местный житель. В настоящее время проводится проверка, в результате которой будет дана правовая оценка его действиям», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов нарвался на грубость местного жителя во время патрулирования городских улиц. Оказалось, что далеко не все соблюдают режим самоизоляции и продолжают гулять. Молодой человек занимался на спортивной площадке и начал хамить градоначальнику, который попросил его отправиться домой.

После инцидента Кузнецов обратился к местным жителям и заявил, что с таким отношением к ситуации нельзя победить распространение вируса.

Сейчас в Кемеровской области насчитывается 18 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По России это число достигает 27 938 человек.