Общество 30 марта 2024, 21:36 Жители Запорожской области зажгли свечи в память о погибших в «Крокусе» Рогов: в Запорожской области прошла акция памяти жертв теракта в «Крокусе» Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов / Telegram

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В Запорожской области на девятый день после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» прошла памятная акция. Местные жители зажгли свечи, сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Жители Запорожской области почтили память невинных жертв террористического акта в „Крокус Сити Холле“», — заявил он.

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Рогов опубликовал кадры, на которых 11 активистов выложили свечами журавлей и надпись «9 дней Крокус помним». Ранее в этот же день председатель движения выразил соболезнования родным погибших и пожелал пострадавшим выздоровления. Он призвал наказать террористов и тех, кто организовал нападение.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов / Telegram Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов / Telegram Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов / Telegram Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов / Telegram

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта, погибли более 140 человек. В Красногорске прошел памятный концерт. Симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнил музыку Сергея Прокофьева, а выжившие люди поблагодарили своих спасителей.