Общество 30 марта 2024, 20:09 Концерт в память о погибших при теракте начался рядом с «Крокусом»

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Рядом с «Крокус Сити Холлом», где на девятый день после теракта проводят акцию «Журавли», начался концерт. Перед ним память жертв трагедии почтили минутой молчания.

После этого на сцену поднялся дирижер Валерий Гергиев, по стенам «Крокуса» полетели журавли и заиграла симфоническая музыка.

На сцене во время концерта показали световые проекции с фотографиями тех, кто погиб при теракте.

Акцию памяти у стен «Крокус Сити Холла» устроили на девятый день после теракта, жертвами которого, по последним данным, стали 144 человека. Личности 134 погибших уже удалось установить. В результате террористической атаки пострадал 551 человек.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные террористы расстреляли людей в здании концертного зала и устроили пожар.