Эксклюзив 12 августа 2023, 12:23 Жители Сергиева Посада продолжили нести цветы и свечи к мемориалу на месте взрыва Видео «360»: к мемориалу в Сергиевом Посаде принесли новые цветы и свечи

Читать 360tv в

Жители Сергиева Посада продолжили нести цветы и свечи к стихийному мемориалу на месте взрыва. Возле завода дежурит полицейские, а по периметру территории выставили ограждения. В распоряжении «360» оказалось видео.

Взрыв на складе частной компании, который находился на прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, произошел утром 9 августа. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, спасатели приступили к разбору завалов, а медики оказывали помощь пострадавшим.

Реклама

Травмы получили более 80 человек, одна женщина умерла в реанимации. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что взрывной волной повредило 397 квартир и 20 частных домов. Глава Подмосковья отметил, что специальные бригады обследуют все пострадавшие объекты, после чего приступят к их восстановлению. Повреждения получили и две школы, колледж и спортивный центр «Луч». Воробьев пообещал, что работы там завершат до 1 сентября.

Губернатор посетил стихийный мемориал. Он поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим в результате ЧП.