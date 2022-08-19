Жители Рязани пожаловались на запах дыма и гари из-за лесных пожаров

Жители Рязани пожаловались на запах гари из-за лесных пожаров. Телеканал «Звезда» показал улицы города, которые накрыл дым от сильных возгораний.

«Чувствуется запах гари», — констатировали журналисты телеканала.

Спасатели уже третий день продолжают борьбу с очагами возгорания в регионе, но потушить пожар пока не удается.

Вечером 18 августа стало известно, что два из четырех очагов лесных пожаров в Рязанской области локализовано. Чтобы препятствовать распространению огня, специалисты прокладывают минерализованные полосы.

По словам местных властей, главная задача — локализовать очаги возгорания и не подпустить огонь к населенным пунктам.

Ранее специалисты из Шатуры и Луховиц подключились к тушению лесных пожаров в Рязанской области. Подмосковье заявило о готовности направить еще больше своих специалистов на помощь коллегам, если потребуется.