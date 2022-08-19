facebook_pixel
    19 августа 2022, 09:24

    Жители Рязани пожаловались на запах дыма и гари из-за лесных пожаров

    Жители Рязани рассказали, что в городе ощущается запах дыма и гари из-за лесных пожаров

    Юлия Баранова

    Жители Рязани пожаловались на запах гари из-за лесных пожаров. Телеканал «Звезда» показал улицы города, которые накрыл дым от сильных возгораний.

    «Чувствуется запах гари», — констатировали журналисты телеканала.

    Спасатели уже третий день продолжают борьбу с очагами возгорания в регионе, но потушить пожар пока не удается.

    Вечером 18 августа стало известно, что два из четырех очагов лесных пожаров в Рязанской области локализовано. Чтобы препятствовать распространению огня, специалисты прокладывают минерализованные полосы.

    По словам местных властей, главная задача — локализовать очаги возгорания и не подпустить огонь к населенным пунктам.

    Ранее специалисты из Шатуры и Луховиц подключились к тушению лесных пожаров в Рязанской области. Подмосковье заявило о готовности направить еще больше своих специалистов на помощь коллегам, если потребуется.