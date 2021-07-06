Жители Паланы попросились добровольцами на поиски пропавшего Ан-26

Исчезнувший на Камчатке Ан-26 продолжают искать с воздуха, но пока безрезультатно. Как только он будет обнаружен, в поисковой операции будут готовы принимать участие и добровольцы. Об этом «360» заявили в администрации поселка Палана, куда следовал самолет.

«Сейчас летают самолеты со спасателями, но результата пока нет. Как только будет что-то известно, то люди у нас готовы все как один» — сказала собеседница «360».

По ее словам, в самолете, скорее всего были, местные жители. Кто-то возвращался из отпуска или был в Петропавловске-Камчатском по своим делам.

Один из местных жителей рассказал, что они направили обращение в администрацию, сообщив, что готовы к поисковым работам. В ответ им пообещали связаться через соцсети, как только в этом появится необходимость.

По данным правительства Камчатского края, на борту Ан-26 были шесть членов экипажа и 22 пассажира, одному из них 12 лет. Брат одного из пассажиров рассказал «360», что тот летел в Палану с двумя приятелями строить школу.

По факту исчезновения самолета возбуждено уголовное дело. Проверку также ведет прокуратура. Развернут оперативный штаб. В МЧС открыта горячая линия.

По одной из версий, Ан-26 мог сесть на воду в акватории Охотского моря либо совершить экстренную посадку недалеко от Паланы.