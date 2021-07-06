Самолет Ан-26 пропал на Камчатке. Главное о возможном крушении

Самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, исчез с радаров 6 июля. К поискам приступила авиация, наземная группировка спасателей и суда в заливе Шелихова. Основная версия — самолет упал в Охотское море.

Экипаж самолета перед посадкой перестал выходить на связь и пропал с радаров, в аэропорту Паланы он так и не приземлился. По данным источника ТАСС, во время полета экипаж не сообщал о проблемах. Самолет принадлежит «Камчатскому авиационному предприятию».

Версии и причины

В Росавиации предположили, что метеоусловия около аэропорта назначения были сложными в момент посадки. Воздушное судно садилось в условиях тумана и разорванной облачности нижней кромкой 300 метров и сплошной облачности на высоте 720 метров. Синоптики рассказали, что на маршруте была сплошная облачность на высоте 300-600 метров, однако горизонтальная видимость оставалась хорошей (50 и более километров), а ветер был слабый — 2-8 метров в секунду.

Власти Камчатки уточнили, что самолет заходил на посадку со стороны суши, а не моря. Ан-26 перестал выходить на связь в 10 километрах от аэропорта Палана. Однако спасатели предположили, что самолет упал в море, они нашли место предполагаемого крушения. Спасатели зафиксировали очень слабый радиосигнал у побережья Камчатки в районе поисков Ан-26 в Охотском море. Предположительно — это радиомаяк бортовых самописцев. Он активизируется в случае разрушения воздушного судна.

Согласно одной из версий, крушение могло произойти из-за ошибки пилотирования при плохой видимости.

Что известно о пассажирах

Власти опубликовали список пассажиров самолета.

На борту находились 28 человек: 22 пассажира, в том числе двое несовершеннолетних — 6 и 17 лет, а также шесть членов экипажа. Большинство пассажиров — жители Паланы. В самолете также может быть глава поселка Палана Ольга Мохирева, она заняла этот пост в феврале 2018 года. Также в списке пассажиров самолета указан начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин с супругой — начальником финансового управления администрации Ольгой Андрейкиной.

«360» связался с братом одного из пассажиров. Он рассказал, что брат летел в Палану строить школу. Вместе с ним летели еще двое коллег.

Поиски

По тревоге подняли все оперативные службы. По маршруту исчезнувшего Ан-26 направили самолет и два вертолета, на поиски места авиакрушения вылетели спасатели из Петропавловска-Камчатского, поселков Оссора и Палана, специалисты пожарно-спасательной части Паланы. К поискам присоединился Тихоокеанский флот.

Источник фото: МЧС России

Также от МЧС в поселок Палана отправился вертолет Ми-8. На борту находятся личный состав поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части МЧС России, медики регионального Центра медицины катастроф, а также оперативная группа Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В МЧС отметили, что при необходимости могут подключить дополнительную авиацию.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина для выяснения обстоятельств случившегося сформирована специальная комиссия под руководством министра транспорта РФ Виталия Савельева. Также в нее войдут представители федеральных органов исполнительной власти и региона.

Минтранс РФ и Росавиация находятся в постоянном контакте со специальными поисковыми службами.

Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после потери связи с самолетом Ан-26 на Камчатке. Проверку также начала транспортная прокуратура.

Ан-26

Пропавший самолет Ан-26 был построен в 1982 году. Сертификат его летной годности истекает в следующем месяце — 30 августа 2021 года. С 2013 года самолет принадлежал «Камчатскому авиационному предприятию».

Источник фото: МЧС России

Жители Камчатки помнят еще одну авиакатастрофу с Ан-26. Произошла она 26 октября 1989 года и до сих пор считается самой крупной в истории региона.

Самолет 84-го отдельного смешанного авиационного полка Ракетных войск стратегического назначения выполнял полет с аэродрома базирования, расположенного на полигоне Кура близ Ключей, в Петропавловск-Камчатский. На подходе к аэропорту Елизово, во время посадки, поднялся сильный ветер. Из-за ошибки летчиков начал уклоняться влево.

Когда Ан-26 влетел в облака, экипаж не стал прерывать снижение. В результате на высоте около 1500 метров самолет врезался в склон горы Ааг. На борту находились 37 человек, все они погибли.