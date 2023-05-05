Общество 05 мая 2023, 21:13 Жители Мелитополя начали спокойную и мирную жизнь «Главное в Мелитополе»: паники и беспокойства среди жителей города не наблюдается РИА «Новости»

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Жители Мелитополя живут спокойной, в городе не наблюдается паники. Об этом сообщили в Telegram-канале «Главное в Мелитополе».

Судя по опубликованным кадрам, горожане живут мирной жизнью. Мелитопольцы гуляют по улицам, занимаются спортом на свежем воздухе и встречают теплые майские вечера в парках и городских площадках. По данным канала, горожане уже строят планы на грядущие длинные майские праздники.

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«Сегодняшний вечер мелитопольцы проводят в мирной обстановке — люди гуляют по парку с детьми и питомцами. В городе спокойно и нет никакой паники», — отметили в публикации.

Мелитопольская администрация активно работает на месте. В городе среди мирных жителей не наблюдается никакой паники. Мелитопольцы чувствуют себя спокойно.

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в начале марта надписал указ, согласно которому Мелитополь стал столицей региона. Тогда же территорию области разделили на 16 административных единиц.

В ноябре прошлого года российский президент Владимир Путин присвоил Мелитополю звание «Город воинской славы».