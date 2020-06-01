Жители Краснодара устроили вечеринку возле бара. В заведении танцы объяснили большим числом заказов

Жители Краснодара устроили вечеринку без масок возле бара «Архитектор» и, как водится, засняли все на видео. В баре разводят руками: вечеринку не устраивали, музыка играет всегда. А для большей убедительности еще и показали фотографии из бара с пустыми залами.

Жители Краснодара опубликовали в Instagram множество видео, на которых видно, как молодые люди танцуют и выпивают под громкую музыку. Судя по всему, танцы устроили прямо у входа в бар «Архитектор».

Импровизированной вечеринку вряд ли можно назвать, ведь девушки пришли в бар в коктейльных платьях и на каблуках, да и молодые люди принарядились. Участники вечеринки танцевали, не соблюдая дистанцию. Масок ни у кого не было.

После такого вопиющего нарушения изоляции краснодарская полиция начала проверку.

«На основании выявленной в интернете информации и видеозаписи предположительно с мероприятия одного из баров Краснодара полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение. В случае подтверждения информации действиям руководства и сотрудников организации будет дана правовая оценка», — сказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В самом «Архитекторе» говорят, что никакой вечеринки у них не было. Они опубликовали в Instagram скрины с камер наблюдения, которые подтверждают, что внутри действительно никто не танцевал. Что касается веселья снаружи, то в баре сказали, что было просто много заказов, и людям пришлось ждать по 30-40 минут. А музыка играет у них всегда.

«У нас не было никакой вечеринки. Мы работаем только на доставку, только на самовывоз. Есть и видео с камер», — сказал «360» представитель ресторана «Архитектор» Сергей.

Пользователи задумку оценили и уже начали предлагать композиции на следующую «невечеринку».