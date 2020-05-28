Москвичи устроили вечеринку на улице во время самоизоляции. Видео

Несмотря на все правила самоизоляции, некоторые жители столицы продолжают нарушать требования безопасности. Так, молодые люди устроили танцы в нижнем белье прямо у входа в один из московских магазинов.

Кадры уличной вечеринки опубликовал Telegram-канал «Мобильный репортер». На видео попала девушка в нижнем белье, танцующая тверк, и другие молодые люди. При этом они разложили одежду на одной из припаркованных машин и громко включили музыку. Все происходящее тусовщики снимали на смартфоны.

Саму вечеринку с танцами москвичи устроили в столичном районе Отрадное, напротив входа в магазин «Евроспар». В московском МВД сообщили «360», что пока не располагают информацией по инциденту.

В Москве сейчас действует режим самоизоляции, который продлили до 14 июня. Жителям можно выходить из дома только для похода в магазин, аптеку или прогулки с питомцем. Такие требования ввели из-за ситуации с распространением коронавируса.