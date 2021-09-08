Жители Киселевска принесли цветы и игрушки к школе, где учились убитые девочки

В Кемеровской области в память о двух убитых девочках организовали стихийный мемориал у школы в городе Киселевске, где они учились. Люди приносят к зданию цветы и игрушки, сообщило РИА «Новости».

Девочки пропали в понедельник. Утром они ушли в школу, но так и не вернулись. Родители ждали их до самой ночи, после чего обратились в полицию. К поискам подключились правоохранители и волонтеры. По Киселевску распространили ориентировки, патрулировали район пропажи девочек, опрашивали местных жителей, проверяли маршруты от школы до дома. Во вторник утром нашли тела школьниц. Их обнаружили в одном из заброшенных домов.

При изучении записей с камер стало известно, что перед исчезновением девочки были с незнакомым мужчиной в одном из магазинов. Незнакомец что-то им купил, после чего вместе со школьницами скрылся в неизвестном направлении. В СМИ сообщали, что в тот же день с школьницами были еще два мальчика. По словам ребят, этот мужчина — некий «дядя Витя» — приглашал всех их к себе в гости.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый за педофилию 41-летний горожанин.