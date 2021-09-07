В Киселевске вместе с двумя убитыми школьницами перед их похищением находились еще два мальчика. Об этом их родители рассказали РЕН ТВ.

Ксения, проживающая по соседству с семьями, в которых воспитывали убитых девочек, рассказала, что перед их исчезновением вместе с школьницами был ее старший сын. По ее словам, некий «дядя Витя» угощал ребят газировкой и чипсами, а потом позвал в гости, пообещав дать конфеты.

«Сын домой прибежал, а они, получается, ушли с ним. Он последним их видел», — сказала соседка.

Женщина добавила, что ее дети общались с одной из убитых, но с их семьями она особо не общалась.

Кристина, мать еще одного мальчика, также рассказала, что ее сын тоже был с девочками в тот роковой день. В рассказе ребенка всплыл все тот же «дядя Витя». Одна из девочек привела его в шалаш, где был этот мужчина.

«Он покупал им сладости, они кушали все, потом он пытался звать их домой. Мой сын учился там, ему не понравилось, он ушел. В итоге он говорит то, что девочки пошли к нему домой. А так сын целый день с этим дядей Витей был», — рассказала Кристина.

Из этого следует, что рядом с незнакомцем перед убийством было как минимум четыре ребенка.

Волонтеры ранее рассказали, как проходили поиски пропавших девочек.