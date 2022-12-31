31 декабря 2022, 17:03
Жители Камчатки и Чукотки встретили Новый год
Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили Новый год
Самые восточные регионы России вовсю отмечают Новый год. Жители Камчатки и Чукотки первыми встретили 2023-й. У них праздник наступил на девять часов раньше центральной части страны.
На главной площади Петропавловска-Камчатского не стали проводить праздничные мероприятия в новогоднюю ночь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
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«В новогоднюю ночь ничего не запланировано. Начиная с 1 января будут проходить в основном детские игровые и спортивные мероприятия», — рассказали в мэрии Петропавловска-Камчатского.
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В краевом центре на площади поставили главный символ Нового года — елку, а также световые фигуры и праздничную гирлянду. Город также украсили консолями вдоль дорог. В центре Петропавловска-Камчатского, в скверах и парках разместили праздничные фигуры, которые город приобрел еще в прошлом году. В районе этнодеревни заработала резиденция Деда Мороза. Там для жителей представлены ростовые куклы и герои сказок, которые развлекают детей хороводами, конкурсами, играми.
Жителей страны уже поздравили с наступающим праздником ведущие «360». Они пожелали россиянам счастья, здоровья и благополучия. Также президент Путин выступил с новогодним обращением.
Новый год
Камчатка
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