Общество 31 декабря 2022, 16:14 «Все получится!» Ведущие «360» поздравили россиян с наступающим Новым годом Видео: ведущие «360» поздравили россиян с Новым годом и пожелали здоровья и успехов

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В уходящем году россияне стали свидетелями самых важных и чрезвычайных происшествий. Ведущие «360» поздравили жителей страны с наступающими праздниками и пожелали им счастья, здоровья и благополучия.

Россиян поздравили ведущие-корреспонденты Екатерина Малашенко, Лена Кононова, Михаил Ракитский, Ксения Жеребцова, Антон Шестаков, Мария Филиппова, Люся Александрова, Эльдар Рахимов, Александр Молочко, Максим Беспалов, Люся Александрова, Дмитрий Степанищев и Маруся Михейчик. Они рассказали о своих программах и пожелали зрителям и подписчикам «360» интересных и добрых новостей в 2023 году.

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«Пусть в следующем году наконец закончится эпоха исторических событий и новости будут только хорошие. Оставайтесь на „360“ и будьте здоровы», — обратилась к россиянам Екатерина Малашенко.

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«В 2023-м у вас обязательно все получится», — добавил Эльдар Рахимов.

С новогодним поздравлением выступили и космонавты "Роскосмоса". Они записали обращение с МКС — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина пожелали россиянам здоровья и благополучия.