Жители Ярославля остались без света после грозы

После грозы, которая прогремела над Ярославлем 25 июня, часть города осталась без электричества. Свет вырубился в областной больнице и школе, где в пятницу проходит ЕГЭ. Их подключили к резервным источникам питания.

«В связи с прошедшей грозой часть Заволжского района отключена от электроэнергии. <…> Областная больница и школа №2, в которой проводится ЕГЭ, подключены к резервным источникам электроснабжения», — приводит РИА «Новости» текст сообщения мэрии.

Гроза накрыла Ярославль несколько часов назад. В городе поднялся сильный ветер. Сейчас энергетики устраняют последствия разгула стихии.

Ранее подмосковный главк МЧС предупредил о грозе и сильном дожде в регионе до конца пятницы. Возможен ветер с порывами до 17 метров в секунду. Спасатели рекомендовали во время ненастья остаться дома и отложить поездки на машине. Ранее на востоке Москвы прошел сильный град после недельной жары без осадков. Синоптики прогнозируют, что аномально высокая температура продержится в московском регионе до конца недели.