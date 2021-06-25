Град обрушился на восток Москвы

На востоке Москвы пошел град. В столице около недели стояла аномальная жара без осадков.

МЧС объявило экстренное предупреждение, что в столице с 11:30 до 21:00 ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

Москвичи радуются дождю и ветру, о которых мечтали около недели. В столице все это время стояла жара до +36 градусов. В регионе было побито несколько температурных рекордов, а синоптики прогнозировали, что жара сохранится до начала следующей недели.

Одна из жительниц района Новокосино уверена, что это благодаря ее стараниям пошел дождь.

«Я наконец-то наворожила дождь! С громом и молнией! Спасибо, Господи!» — написала она в Instagram.

Новости о дожде пока поступают только с востока Москвы, из районов Перово, Новокосино, Люблино. Однако тучи сгущаются и над другими частями города. Также усиливается ветер.

Также дождя ждут в Московской области, где температура воздуха всю неделю была +32…+37 градусов.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что в московском регионе пройдут сухие грозы 27 июня. Такое редкое явление можно наблюдать из-за столкновения капель воды в облаках и разнозаряженных частиц пыли.