Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре 25 июня

Дождь, град, гроза ожидаются в Московской области до вечера пятницы. Также возможны сильные порывы ветра. Об этом сообщил региональный главный главк МЧС.

«В период с 11:30 по 21: 00 25 июня местами по территории Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра 12-17 метров в секунду», — сказано в экстренном сообщении на сайте ведомства.

Такая же погода будет и в Москве, написал RT со ссылкой на столичный главк МЧС.

Спасатели напомнили, что во время грозы нельзя прятаться под одиночно стоящими деревьями, а также под высокими металлическими конструкциями. Молния никогда не попадает в кустарник, поэтому лучше прятаться под ним.

Во время грозы лучше выключить дома электроприборы не говорить по телефону, а также близко не подходить к окнам, антеннам, молниеотводу, электропроводке, антенне и окнам. На дачах или в деревнях не надо растапливать печь во время грозы, отметили в МЧС.

В дождь лучше оставаться дома или в укрытии, а на улице использовать зонт, резиновые сапоги и дождевик. Во время ливня, нужно быть особенно внимательными на дороге. Ведь она может быть размыта. Машину советуют припарковать у обочине и переждать дождь. Рекламные щиты и шаткие конструкции лучше обходить.

Синоптики прогнозируют днем 25 июня от +32… до +37 градусов в Московской области.