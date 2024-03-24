Общество 24 марта 2024, 15:41 Жители Бронниц почтили минутой молчания память жертв теракта в Crocus City Hall Память погибших в теракте в Красногорске почтили минутой молчания в Бронницах Ольга Антонова

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Жители Бронниц собрались в воскресенье днем, чтобы почтить память тех, чья жизнь оборвалась 22 марта во время теракта в Crocus City Hall. Люди приносили цветы и детские игрушки.

Акция Скорби состоялась на площади на Тимофеева. Памятный мемориал оборудовали на Вечном огне. Собравшиеся люди возложили красные гвоздики и белые розы, а рядом поставили мягкие игрушки.

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У самого здания Crocus City Hall также обустроили мемориал в память о жертвах теракта. Люди принесли туда огромное количество цветов и детских игрушек.

Акция памяти проходит и за пределами России. В частности, жители Сербии во время митинга в честь 25-й годовщины бомбардировок Югославии самолетами НАТО почтили минутой молчания память жертв теракта в Подмосковье.