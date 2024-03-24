Мир 24 марта 2024, 15:17 Погибших в теракте в Подмосковье почтили минутой молчания на митинге в Сербии Митинг в Сербии начался с минуты молчания в память о погибших в Подмосковье РИА «Новости»

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Митинг, приуроченный к 25-й годовщине бомбардировок Югославии самолетами НАТО, 24 марта состоялся в Белграде. Он начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в Crocus City Hall в Красногорске. Об этом сообщило РИА «Новости».

Участники мероприятия принесли с собой сербский и красный флаги, транспаранты, осуждающие НАТО. Среди демонстрантов присутствовали российский посол Александр Боцан-Харченко, сенатор Владимир Чижов, лидер «Движения социалистов» Александр Вулин.

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«Запад требует признать независимость Косова, отречься от Республики Сербской Боснии и Герцеговины и ввести санкции против России, а не просят у нас прощения за то, что убивали наших детей», — сказал Вулин.

По его словам, Сербия ответит Западу лишь презрением.

Ранее в Новгороде и на Валдае состоялась траурная акция в память о жертвах теракта. Она сопровождалась колокольным звоном.