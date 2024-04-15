Общество 15 апреля 2024, 13:58 Жителей Тюменской области предупредили о большом паводке Глава Тюменской области Моор: паводок в регионе ожидают в течение пары дней Пресс-служба МЧС

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В Тюменской области ждут большого паводка в ближайшие пару дней. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в эфире канала «Россия 24».

«Два-три дня — на первых населенных пунктах, которые на границе с Казахстаном находятся. А дальше — по течению», — указал он.

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По словам Моора, на территориях от Казанки до Ишима паводок ждут примерно через четыре-пять дней. Далее вода может добраться до следующего населенного пункта — Абатского. Глава региона добавил, что находящиеся ниже по течению реки муниципалитеты имеют гораздо больший запас времени.

Ранее губернатор Тюменской области допустил прорыв дамбы во время паводка.

Тем временем в Оренбургской области ситуация с паводками улучшается, сообщили «Известия». Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в регионе большое количество домохозяйств уже освободились «из водного плена».

Жительница Оренбурга рассказала «360», что уровень воды в городе начинает спадать.