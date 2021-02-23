Жителей Сибири и Урала предупредили об аномальных холодах

В Западной Сибири, Заволжье и на Урале до конца февраля ожидается аномально холодная погода. Температура будет на 10-12 градусов ниже нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, Заволжье, Урал, Тюменская область, юг Западной Сибири «будут хранить верность зиме». В этих регионах ожидается до 30-35 градусов мороза.

Вильфанд добавил, что холодная погода сохранится всю неделю, до последних чисел февраля.

«Холод захватит буквально все регионы от Волги до Тихого океана. Только на самом юге Сибири, на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве, на юге Иркутской области температура будет выше нормы на 4-8 градусов», — отметил метеоролог.

Этой ночью морозы пришли и в московский регион. В 04:00 в столице было –22 градуса, в подмосковном Клину было –26, в Раменском –24 градуса.

Похолодание в Москве и области будет коротким. Со второй половины недели ожидается резкое потепление до плюсовых температур, ветер и осадки.

Днем 23 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в Москве –15…–17, в Подмосковье –14…–19.