Оранжевый уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за мороза

Синоптики выпустили предупреждение для жителей Москвы и Подмосковья из-за сильных морозов. С часа ночи до 10 часов утра 23 февраля в столице местами ожидается до –30 градусов, по области будет до –35.

В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

«Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — пояснили в Гидрометцентре России.

Помимо морозов в местами также возможна гололедица. Оранжевый уровень опасности из-за заморозков объявили также в Рязанской, Владимирской, Ярославской и Костромской областях.

В столичном регионе похолодание будет кратковременным, сообщили в Гидрометцентре. Со второй половины недели северный антициклон уступит место воздушным потокам с запада и юго-запада. Они принесут резкое потепление до плюсовых температур, осадки и усиление ветра.

Во вторник, 23 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в Москве –26…–28 градусов, местами до –30, по области –25…–30, местами до –35. Днем в Москве –15…–17, в Подмосковье –14...–19.