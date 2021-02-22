Мощные морозы нагрянут в Подмосковье в ночь на вторник

Жителям Московской области напомнили о правилах безопасности при использовании обогревателей в связи с прогнозируемыми морозами. Температура в ночь на вторник может опуститься до −34 градусов, сообщили на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

«Ночью 22 и утром 23 февраля на территории Московской области ожидается мороз с минимальной температурой воздуха −30…−25 градусов, местами до −34 градусов», — сообщили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что при сильных морозах повышается вероятность пожаров, поэтому необходимо соблюдать правила эксплуатации электроприборов и газового оборудования.

В МЧС подчеркнули, что можно использовать только сертифицированные обогреватели, при этом категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходника, устанавливать электроприборы вблизи сгораемых предметов и материалов. В ведомстве отметили, что пользоваться неисправными или поврежденными приборами недопустимо.

Похолодание, которое ожидается во вторник в Центральной России, к концу недели сменится резким потеплением. Об этом «360» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.