Общество 15 марта 2024, 21:29 Жителей Севастополя предупредили о громких звуках в городе Развожаев объяснил, что громкие звуки в Севастополе связаны с военными учениями РИА «Новости»

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Жителей Севастополя предупредили, что громкие звуки, которые они могут услышать, связаны с военными учениям. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Сейчас военные проводят учебные стрельбы в районе мыса Херсонес, в том числе из ручных гранатометов. В зависимости от направления ветра, звук может быть слышен в разных районах города», — уточнил глава города.

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По словам Развожаева, сейчас в Севастополе все спокойно. Он также уточнил, что расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) проведут тренировки в районе Северного и Южного молов и в Стрелецкой бухте.

В конце прошлой недели в Севастополе прошли аналогичные учения. Город является главной базой Черноморского флота, поэтому периодически подвергается атакам украинских ракет или беспилотников. Их сбивают дежурные средства противовоздушной обороны РФ.

В начале марта в Севастополе объявляли воздушную тревогу, так как военные вели работу по уничтожению воздушных целей.

В конце января российские военные ликвидировали 20 ракет ВСУ, три из которых сбили над Крымом, остальные 17 — над акваторией Черного моря.