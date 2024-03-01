01 марта 2024, 15:38
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Развожаев предупредил севастопольцев о воздушной тревоге
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале предупредил жителей об опасности. В городе прозвучал сигнал воздушной тревоги.
«Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — уточнил глава города.
Реклама
Развожаев призвал севастопольцев сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. В момент воздушной тревоги нельзя находиться на открытом пространстве, поскольку опасность представляют осколки, пояснил он.
Все службы приведены в состояние боевой готовности, добавил губернатор.
ВСУ регулярно пытаются атаковать Крымский полуостров. Украинские военные используют беспилотники или запускают ракеты. Их сбивают дежурные средства ПВО России.
В конце января ВСУ запустили сразу 20 ракет в сторону Черного моря и Крыма. Все воздушные цели уничтожили.
Севастополь
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама