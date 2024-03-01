Важное 01 марта 2024, 15:38 Воздушную тревогу объявили в Севастополе Развожаев предупредил севастопольцев о воздушной тревоге РИА «Новости»

Читать 360tv в

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале предупредил жителей об опасности. В городе прозвучал сигнал воздушной тревоги.

«Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — уточнил глава города.

Реклама

Развожаев призвал севастопольцев сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. В момент воздушной тревоги нельзя находиться на открытом пространстве, поскольку опасность представляют осколки, пояснил он.

Все службы приведены в состояние боевой готовности, добавил губернатор.

ВСУ регулярно пытаются атаковать Крымский полуостров. Украинские военные используют беспилотники или запускают ракеты. Их сбивают дежурные средства ПВО России.

В конце января ВСУ запустили сразу 20 ракет в сторону Черного моря и Крыма. Все воздушные цели уничтожили.