Общество 28 августа 2023, 12:28 Жителей Приморья предупредили о возможном ухудшении погоды из-за тайфуна Примгидромет: погода в Приморье осенью может ухудшиться из-за тайфуна «Саола» Unsplash

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Погода в Приморском крае может ухудшиться в начале осени из-за тайфуна «Саола». Об этом предупредил глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай, его слова привели в Telegram-канале метеослужбы.

Расчеты показали, что с тайфуном «Саола» в ближайшие дни могут произойти удивительные метаморфозы, сообщил специалист. Приблизительно 1 сентября центр циклона, предположительно, накроет Тайвань, а затем попытается втянуть в свою циркуляцию новый тропический вихрь и направить его к Шанхаю, рассказал синоптик.

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Затем тайфун может заполниться над Тайванем, реинкарнироваться над Шанхаем в новом обличье и продолжить медленно двигаться на север Желтого моря. Не исключено, что после этого он втянет в циркуляцию новый тропический вихрь «Хайкуй» и направит его над Корейским полуостровом к Северной Корее, поделился прогнозом глава Примгидромета.

«При таком сценарии в середине первой декады сентября в Приморье возможно очередное ухудшение погодных условий», — предупредил Кубай.

Он добавил, что до первой декады сентября еще далеко, поэтому ситуация может измениться. Первая пятидневка осеннего месяца должна быть в основном солнечной, подытожил метеоролог.

В августе Приморье сильно пострадало из-за обильных осадков, выпавших в регионе в течение двух недель. В крае ввели режим ЧС федерального характера.