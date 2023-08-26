Происшествия 26 августа 2023, 17:52 Движение вверх. Избежать последствий паводков поможет переселение на возвышенные места Заслуженный спасатель России Гофштейн: предотвратить паводки возможно

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Приморье уже во второй раз за месяц затопило из-за мощных ливней. И снова затопило дома, размыло дороги, снова пришлось организовать лодочные переправы. Неужели следующий ливень вновь спровоцирует очередной потоп? «360» выяснил, можно ли избежать такого развития событий.

Обстановка в Приморье

Сильные дожди обрушились на большинство районов Приморья ночью и днем 25 августа. Ко вчерашнему вечеру в пригороде Владивостока выпало 104 миллиметра осадков, в городе — 83 миллиметра, в других районах — до 73. От дорожного сообщения оказались отрезаны 27 населенных пунктов.

Спасатели до сих пор устраняют последствия непогоды: просушивают дома и откачивают воду, в том числе из зданий детсадов, школ и больниц. За сутки от воды удалось освободить 30 домов и 322 придомовые территории. Воду откачали почти из подвалов почти 900 домов. Работают лодочные переправы. В Ольгинский и Лазовский районы направили дополнительные силы МЧС.

В регионе сформировали 181 аварийно-восстановительную бригаду.

пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю

Глава Владивостока Константин Шестаков в своем Telegram-канале рассказал, что порядок продолжают наводить во всех районах города. Специалисты прочищают сети ливневок, устраняют течи, проводят устройство кюветов, чтобы отвести воду с дорог. На работу выйдут и ночные бригады.

Мэр Владивостока Константин Шестаков/Telegram

В городе Артеме машина скорой помощи не могла проехать к пожилым людям из-за размытой дороги. Пришлось подключать сотрудников пожарной службы. В итоге бригада СМП все же добралась до пациентов и вовремя оказала им помощь.

Администрация Артемовского городского округа/Telegram

Вчера в Приморском крае ввели режим ЧС федерального уровня. Предполагается, что это позволит оперативно ликвидировать последствия ливней и выплатить компенсации жителям.

А ведь это уже второй потоп за месяц. По информации областного правительства, за последние пару недель пострадали более пяти тысяч домовладений — общий ущерб оценивается в семь миллиардов рублей. Можно ли предотвратить повторение ситуации и новые убытки?

Думать на десятилетия вперед

По мнению заслуженного спасателя России Александра Гофштейна, это «грандиозная», но решаемая задача. Он пояснил «360», что паводки на реках, даже сперхпаводки, когда переполняется русло, — «совершенно обычное» явление, и теоретически бороться с ним можно. Он привел в пример станицу Барсуковская Ставропольского края, которую многократно затапливало, но серьезной проблемой это сделалось лишь тогда, когда населенный пункт разросся, и последствия стали намного серьезнее. Власти решили расселить тех, кто жил у воды, на первой линии, и помочь им построить дома повыше. Проблема решилась.

Один из вариантов — переселение на более возвышенные места. Можно подсыпать грунт, ставить дома на такую высоту, чтобы они были недоступны для воды. Это феноменальная задача, но возьмите, к примеру, Эмираты — они строят искусственные острова. Все это исполнимо при современной технике и современных деньгах Александр Гофштейн заслуженный спасатель РФ, спасатель международного класса

По словам спасателя, есть и другие варианты. Самый простой и дорогой — создать дамбы, то есть «посадить» реку в высокие искусственные берега. Так, например, все устроено в Голландии: немалая часть ее территории находится ниже уровня моря, но страну не затапливает.

«Это стоит стоит бешеных денег: надо много строить, переводить массу камней, грунта, бетон. Это не один год работы, условному Уссурийскому краю такое не поднять. Но в целом Амур можно посадить в русло», — продолжил Александр Гофштейн.

Еще один вариант — строить частичные дамбы: обстроить особенно низкие участки и предусмотреть отлив или откачку воды. Это тоже очень дорого (но все же дешевле) и хлопотно с инженерной точки зрения.

Самый нерезультативный вариант — решать проблемы по мере поступления — это, кстати, тоже требует регулярных вложений, только потребность в них возникает неожиданно. А думать стоит на десятилетия вперед. И, разумеется, не только приморским властям и спасателям.

пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю

«Паводки — опасность не только дальневосточная, хотя там это типично. Они происходят во многих районах России. Скажем, в районе Большого Сочи из-за ливневых дождей мгновенно возникают наводнения: смывает дома, машины, деревья», — отметил Гофштейн.

По его мнению, специалисты МЧС должны продумывать решение стратегических задач и озвучивать предложения к органам власти. А те уже будут решать, как системно бороться с проблемой, у кого заказывать проекты, сколько денег из бюджета на это выделить.

Это гораздо лучше, чем пускать ситуацию с паводками в буквальном смысле на самотек.