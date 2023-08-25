25 августа 2023, 13:09
ЧС федерального характера введут в Приморском крае
Глава Приморья Кожемяко: ЧС федерального характера введут в Приморском крае
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) начнет действовать в Приморском крае. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал губернатор региона Олег Кожемяко.
«ЧС федерального характера вводится в Приморье», — написал он.
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Власти приняли такое решение на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которую возглавил заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко.
По словам Кожемяко, введен федеральный уровень реагирования. Это даст возможность региону оперативно получить помощь от федеральных властей. В том числе речь идет о финансовой поддержке для ликвидации последствий стихийного бедствия.
Последние две недели в Приморье шли сильные дожди. Свыше пяти тысяч домов в результате непогоды пострадали. Прокуратура Владивостока сообщила, что примерно 70 тысяч жителей города остались без электричества.
Также урон получили дороги и сельское хозяйство региона. Общий ущерб местные власти оценили в семь миллиардов рублей.
Приморье
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