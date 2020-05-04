Жителей Подмосковья попросили заранее покупать маски перед поездкой на общественном транспорте
«Ношение маски в общественном транспорте с 12 мая станет обязательным. Без масок и респираторов пассажиры просто не смогут воспользоваться общественным транспортом в Московской области. Мы просим заранее приобретать защитные средства», — заявила «360» первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.
По ее словам, сейчас более 160 инспекторов Минтранса вместе с водителями предупреждают об обязательном ношении маски.
Нарушителей не будут пускать без масок не только в общественный транспорт, но и в магазины. В некоторых супермаркетах такое правило уже работает — охранники просто не разрешают зайти внутрь тем, у кого нет на лице защитных средств.
Соответствующее распоряжение о масочном режиме подписал накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев.