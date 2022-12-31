31 декабря 2022, 16:05
Жителей Москвы предупредили о туманах и дымке
Синоптик Леус сообщил о туманах и дымке в Московском регионе
Туманы и дымка накроет Москву и область. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его процитировало РИА «Новости».
По его словам, туман и дымка больше всего наблюдаются в северных районах Московского региона. Такая погода продлится до вечера 31 декабря. Ухудшение видимости было утром в Кашире, Клину и Волоколамске примерно с 09:00 до 12:00 часов.
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«Сейчас туман в Дмитрове наблюдается и густая дымка в Волоколамске, Клину, Павловском Посаде, Серпухове», — отметил синоптик.
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Лес предупредил, что туман и дымка продлится до того момента, пока в Москву и область не придет теплый атмосферный фронт. В Подмосковье в канун Нового года пришла теплая погода. Столбик термометра 31 декабря поднимется до двух градусов тепла. Погода в регионе не по сезону теплая — температура будет выше нормы на восемь-девять позиций.До 2 января в Московской области из-за гололедицы ввели желтый уровень погодной опасности.
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