Общество 31 декабря 2022, 16:05 Жителей Москвы предупредили о туманах и дымке Синоптик Леус сообщил о туманах и дымке в Московском регионе freepik

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Туманы и дымка накроет Москву и область. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, туман и дымка больше всего наблюдаются в северных районах Московского региона. Такая погода продлится до вечера 31 декабря. Ухудшение видимости было утром в Кашире, Клину и Волоколамске примерно с 09:00 до 12:00 часов.

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«Сейчас туман в Дмитрове наблюдается и густая дымка в Волоколамске, Клину, Павловском Посаде, Серпухове», — отметил синоптик.

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Лес предупредил, что туман и дымка продлится до того момента, пока в Москву и область не придет теплый атмосферный фронт. В Подмосковье в канун Нового года пришла теплая погода. Столбик термометра 31 декабря поднимется до двух градусов тепла. Погода в регионе не по сезону теплая — температура будет выше нормы на восемь-девять позиций.