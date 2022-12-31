Подмосковье 31 декабря 2022, 10:52 Теплая погода пришла в Подмосковье в последний день года

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Теплая погода пришла в Московскую область 31 декабря. Столбики термометров поднимутся в течение дня до +2 градусов.

Отмечается, что в Подмосковье будет не по сезону теплая погода: температура будет выше декабрьской нормы на восемь-девять градусов.

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«Метеоновости» сообщают, что на погоду в Московской области будет влиять теплый сектор циклона. Прогнозируется облачность, временами пройдут небольшие осадки. Температура составит от -3 до +2.

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Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а атмосферное давление днем в субботу составит 750 миллиметров ртутного столба. Метеозависимых жителей региона предупреждают, что на фоне неустойчивой погоды они могут испытывать недомогание.

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