Подмосковье 31 декабря 2022, 15:24 Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за гололедицы

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Желтый уровень погодной опасности объявили в Московской области на фоне гололедицы до 2 января.

В субботу в Подмосковье будет облачно, пройдет мокрый снег. Синоптики прогнозируют гололедицу. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура поднимется до +1...+3 градусов. Осадки ожидаются и 1 января, а температура может достигнуть +3...+5 градусов.

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Отмечается, что желтый — это второй уровень опасности, который означает потенциально неблагоприятную погоду.

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