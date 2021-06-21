Жителей московского региона предупредили об «атмосферном монстре» с грозами и ураганом

Москву к концу недели может настигнуть настоящий «атмосферный монстр», заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он допускает дожди, грозы и даже ураган.

Сейчас жара в столице бьет рекорды. Поверхность атмосферы сильно перегрета, и это может привести к тому, что к концу недели в Москве могут сформироваться грозовые облака, сообщило РИА «Новости».

«От такого гибридного атмосферного монстра ничего хорошего ждать не стоит: это может представлять опасность с таким набором стихийных явлений, как сильный ливень, гроза, град, шквал, и даже местами нельзя исключить ураган», — пояснил эксперт.

Точно спрогнозировать время и место этих явлений можно будет только за сутки.

«Однако психологически нужно уже сейчас держать это в уме и быть готовым к минимизации рисков», — добавил Тишковец.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве на этой неделе может подняться до +36 градусов, что на 13-15 градусов выше нормы. Осадков при этом не ожидается.

Из-за аномальной жары в регионе введен «оранжевый» уровень погодной опасности. Ожидается, что африканский зной спадет в столице в последнюю неделю июня. Столбики термометра упадут до +24…+29 градусов.