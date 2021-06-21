Аномальная жара чревата инфарктом и инсультом. Что нужно делать, чтобы сохранить здоровье

В Москве в ближайшие дни не ожидается похолодания, температура воздуха будет держаться выше +30 градусов, а на дожди можно рассчитывать лишь к концу недели. В такую погоду врач посоветовал больше пить, стараться не выходить на улицу в самое пекло и заботиться о близких.

«К пятнице температура действительно может приблизиться к отметке в +35 градусов. Это рекордно высокая температура для этих дней июня. Осадков пока не ожидается, температура воздуха будет выше климатической нормы градусов на семь-восемь, что является уже опасным явлением погоды. На дожди можно будет рассчитывать только в выходные. Может быть, они немного собьют жару», — рассказала «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Аномальная жара в Москве и Подмосковье держится уже около 10 дней из-за антициклона, который блокирует западно-восточный перенос. Метеоролог напомнила о событиях 2010 года, когда высокие температуры держались около 50 дней.

«В 2010 году похожая ситуация, когда у нас наблюдалось блокирование западно-восточного переноса. Оно продолжалось довольно долго. Тогда жара удерживалась почти 50 дней, будем надеяться, что в этом году такого не повторится», — рассказала она.

Солнце несет опасность

Опасность жары для организма человека давно уже изучена. Из-за палящего солнца повышается риск возникновения онкологических заболеваний, инфаркта и инсульта. Об этом сообщила «360» врач Ирина Добрецова.

«Пребывание на солнце повышает риск онкологических заболеваний. Из-за высокого потоотделения повышается объем циркулирующей крови, и все это способствует возникновению тромбозов, а тромбозы — это инфаркты и инсульты, поэтому увеличивается риск в разы. Поэтому очень важно в жару употреблять достаточное количество жидкости. Жидкость может быть наполнена какими-то минеральными веществами, например, морс с ягодами, сухофруктами, с базиликом и мятой. В зависимости от того, кто и что предпочитает», — рассказала Добрецова.

Во время жаркой погоды, как объяснила врач, у человека расширяется поверхность сосудов. Кровь идет к поверхности кожи, происходит объединение кровотока головного мозга, сердца, поэтому рисков очень много у людей, которые страдают хроническими заболеваниями, с лишним весом, с метаболическим синдромом.

Дети и жара

В зоне риска находятся дети, особенно младенцы с открытым родничком. По словам Ирины Добрецовой, они очень быстро перегреваются, что может быть опасно для их здоровья.

«Очень опасно, когда ребенок едет в коляске, а его накрывают какой-то простынкой, в результате возникает парниковый эффект. У детей происходит реакция: сначала ребенок беспокоится, нервный, плачет, а потом под воздействием всех этих историй затихает. Мама в этот момент может подумать, что ребенок успокоился и заснул. На самом деле он впадает практически в бессознательное состояние, что несет большую угрозу его дальнейшей жизни. Детей, в принципе, с 11:00 до 17:00 выводить на улицу не рекомендуется», — рассказала специалист.

Врач посоветовала людям перед выходом на улицу в жару принимать прохладный душ. Охлаждать тело водой лучше несколько раз в день, если есть возможность. В часы, когда температура поднимается до +36 градусов, лучше не находиться под палящим солнцем.

В ответе за окружающих

Ирина Добрецова посоветовала следить за состоянием и окружающих. Если человек видит, что кому-то становится плохо, то следует дать ему попить прохладную воду, приложить что-то холодное к крупным сосудам, которые находятся на шее, в подмышечных впадинах и в паху.

Особенно следует обращать внимание на состояние водителей. Если человек находится в предобморочном состоянии, то следует срочно припарковать автомобиль. Также она посоветовала не оставлять никого в припаркованном автомобиле, так как температура в нем может повыситься за несколько минут до 70 градусов.