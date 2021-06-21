Жару отказались считать поводом для отказа от масок. Но коррективы погода внесет

Масочный режим сохранится и во время жары, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. По его словам, перегреться из-за маски невозможно.

При этом специалист обратил внимание, что летом разумно отказаться от масок темного цвета и сделанных из плотной ткани, сообщило РИА «Новости».

«Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может», — подчеркнул он.

Лебедев отметил, что сейчас носить маски действительно может быть некомфортно, однако важно помнить, что вероятность заразиться коронавирусом все еще высока.

«Поэтому жара масочный режим не отменяет, но свои коррективы вносит», — добавил эксперт.

В сильную жару, по его словам, следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову прикрыть легким головным убором. Также специалист напомнил, что в жару нужно чаще менять маски, потому что они быстрее становятся влажными, а их эффективность снижается.

По словам Лебедева, предпочтение нужно отдавать стандартным одноразовым медицинским маскам. Кроме того, важно подбирать маски по размеру, чтобы не мучиться в слишком тесной и не поправлять без конца на лице слишком большую.