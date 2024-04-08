Общество 08 апреля 2024, 22:25 Жителей Кургана попросили запастись водой на месяц Жителей Кургана призвали сделать запас питьевой воды на месяц из-за наводнения Freepik

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Жителям Кургана нужно запастись водой на месяц из-за риска затопления водозаборных сооружений. Об этом предупредил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. Его обращение опубликовали в Telegram-канале регионального правительства.

«В связи с новой информацией по уровню паводка имеется риск затопления водозаборных сооружений в Кургане. Поэтому нужно сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд», — сказал он.

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Овсянников порекомендовал использовать для запаса все имеющиеся емкости. По его словам, сейчас вода подается в Курган в нормальном режиме. При этом гендиректор уточнил, что время «запастись водой еще есть, но оно крайне ограничено».

Ранее в Курганской области ввели в режим чрезвычайной ситуации. Также началась эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных в пойме реки.

Все школы Кургана с 9 апреля перевели на дистанционный режим работы из-за того, что в образовательных организациях разворачивают пункты временного размещения.