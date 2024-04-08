Происшествия 08 апреля 2024, 19:12 Школы Кургана перевели на дистант из-за паводка Школы Кургана с 9 апреля перейдут на дистанционку из-за паводка РИА «Новости»

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В Кургане все школы с 9 апреля решено перевести на дистанционный режим работы из-за паводка. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Экстренные меры приняли в связи с тем, что с 8 апреля началась эвакуация населения с территорий, которые попали в зону риска подтопления.

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«А также с тем, что в образовательных организациях Кургана разворачиваются пункты временного размещения», — указали в мэрии.

Власти Курганской области ранее ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Вадим Шумков призвал эвакуироваться жителей населенных пунктов, расположенных в пойме реки. Повышение уровня воды в реке Тобол приблизилось к 11 метрам.

Ранее режим чрезвычайной ситуации из-за паводка ввели в Оренбургской и Тюменской областях. Синоптики предупредили о высоком уровне воды в реках Ишим и Тобол.