Жителей Иркутска арестовали за продажу леса китайцам на 1 млрд рублей
Семерых жителей Иркутска подозревают в незаконной продаже лесоматериалов на более чем один миллиард рублей. Они регистрировали фирмы на подставных лиц для экспорта древесина.
«Возбуждено два уголовных дела по факту создания и участия в преступном сообществе группы лиц, занимающихся незаконным оборотом древесины», — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Лесоматериалы подозреваемые незаконно экспортировали в Китай.
Преступная группа действовала с 2018 по 2020 год. По предварительным данным прокуратуры, они совершили восемь особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов общим объемом более 92 тысячи квадратных метров, а также ряд иных тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины.
Всем семи фигурантам дела предъявили обвинения. Двоих из них заключили под стражу, одного отправили под домашний арест.
Премьер-министра России Михаил Мишустин ранее утвердил план восстановления леса в России до 2030 года. Власти планируют за девять лет создать питомники, расширить сети лесные дороги и организовать поддержку перерабатывающей инфраструктуры.