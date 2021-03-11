Жителей Иркутска арестовали за продажу леса китайцам на 1 млрд рублей

Семерых жителей Иркутска подозревают в незаконной продаже лесоматериалов на более чем один миллиард рублей. Они регистрировали фирмы на подставных лиц для экспорта древесина.

«Возбуждено два уголовных дела по факту создания и участия в преступном сообществе группы лиц, занимающихся незаконным оборотом древесины», — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Лесоматериалы подозреваемые незаконно экспортировали в Китай.

Преступная группа действовала с 2018 по 2020 год. По предварительным данным прокуратуры, они совершили восемь особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов общим объемом более 92 тысячи квадратных метров, а также ряд иных тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом древесины.

Всем семи фигурантам дела предъявили обвинения. Двоих из них заключили под стражу, одного отправили под домашний арест.

Премьер-министра России Михаил Мишустин ранее утвердил план восстановления леса в России до 2030 года. Власти планируют за девять лет создать питомники, расширить сети лесные дороги и организовать поддержку перерабатывающей инфраструктуры.