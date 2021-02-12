Контрабандисты пытались вывезти за границу лес на 307 млн рублей
Задержаны контрабандисты, которые пытались вывезти лес на 307 миллионов рублей в Иркутске. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на транспортную полицию и таможню.
Задержали семерых человек, которые оформляли липовые декларации.
«Через государственную границу РФ сообщники перевезли более 55 тысяч кубических метров лесоматериалов», — рассказали правоохранители.
Уточняется, что у них изъяли большое количество лесоматериалов. Сейчас трое задержаны, один под домашнем арестом, еще трое — в федеральном розыске.