Мишустин утвердил план восстановления леса в России до 2030 года

К 2030 году лесная отрасль должна в два раза нарастить вклад в экономику России до 1,14 триллиона рублей. Чтобы достигнуть этого показателя необходимо провести комплексную работу по целому ряду направлений. В частности, в цифровизации отрасли.

Об этом сказано в стратегии развития лесного комплекса на ближайшие десять лет, утвержденной премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на сайте российского правительства.

Стратегия предполагает оцифровку и систематизацию сведений о лесах, информации о заготовках леса, транспортировке, переработке древесины и хранении полученной продукции.

В документе оговаривается необходимость развития механизмов лесовосстановления. Например, создание питомников, расширение сети лесных дорог и поддержка перерабатывающей инфраструктуры.

Ключевой ролью в документе названа переориентация отрасли с экспорта необработанных лесоматериалов на производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Для этого предусмотрены соответствующие инструменты господдержки и изменение таможенно-тарифной политики.

Вице-премьер РФ и полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что китайские компании мягко уклонились от переговоров о перенесении некоторых целлюлозно-бумажных комбинатов на территорию России. По его мнению, они надеются, что правительство страны сдастся и вновь разрешит им экспортировать круглый лес.