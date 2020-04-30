Житель Приамурья с 2019-nCoV сбежал из больницы и заразил всю семью. Вирус нашли у младенца

Житель Благовещенска попал в больницу с коронавирусом. Изоляции он не выдержал. Мужчина сбежал и прямиком направился домой. Он заразил всех своих близких, включая новорожденного ребенка.

«Совместно с полицией его вернули в больницу. После в течение двух дней мы разыскивали и тестировали его семью. В результате — пять зараженных, в том числе и новорожденный ребенок, которому чуть больше месяца», — приводит РИА «Новости» слова главы областного управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой.

26 апреля в Благовещенске поймали еще одного беглеца из больницы Благовещенска. Мужчина сбежал из инфекционки через окно. Его нашли через полчаса. Теперь нарушитель может загреметь за решетку на два года.

С конца марта большинство регионов России живут в режиме строгой самоизоляции. Людям запретили выходить из дома без крайней необходимости. Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.

За последние сутки в России выявили рекордный прирост заразившихся 2019-nCoV — 7099 новых случаев. Всего в РФ 106 498 инфицированных. Из них 1073 человека умерли от COVID-19.