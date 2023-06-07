07 июня 2023, 03:21
Житель Новосибирска жестоко избил маленькую собаку
«КП — Новосибирск»: живодер избил маленькую собаку и попал на видео
Житель Новосибирска жестоко избил маленькую собаку. Его действия попали на видео. Кадры предоставили соседи мужчины, отметил сайт «КП — Новосибирск». Поделившийся роликом сосед живодера рассказал, что в ближайшее время намерен написать заявление в полицию по этому поводу.
На предоставленном ролике мужчина подманил к себе собаку. Животное подбежало к нему, после чего мужчина схватил питомца и стал бить кулаком. По кадрам сложно точно установить пароду собаки, видно лишь, что животное небольшого размера. Видео сняли на улице Андрея Рублева.
Поделившийся кадрами сосед живодера рассказал, что пока заявление в полицию не писал, но намерен это сделать в ближайшее время. Однако, как посетовал мужчина, надежды в этом вопросе мало, поскольку «участковый по всем материалам делает отказ».
«Соседи пишут, что сосед не в первый раз бьет собак», — поделился мужчина.
Жители города уверены, что живодера необходимо привлечь к ответственности, а собаку у него забрать.
В мае в микрорайоне Фирсановка в Химках произошло жестокое убийство кота по кличке Степан. Животное расчленили, а его останки бросили под окна его хозяйке. Сотрудники полиции начали проверку и розыск живодера. Хозяйка убитого кота уже встретилась с сотрудниками полиции и хочет верить, что живодера найдут.
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