Общество 07 июня 2023, 03:21 Житель Новосибирска жестоко избил маленькую собаку «КП — Новосибирск»: живодер избил маленькую собаку и попал на видео Pxhere

Читать 360tv в

Житель Новосибирска жестоко избил маленькую собаку. Его действия попали на видео. Кадры предоставили соседи мужчины, отметил сайт «КП — Новосибирск». Поделившийся роликом сосед живодера рассказал, что в ближайшее время намерен написать заявление в полицию по этому поводу.

На предоставленном ролике мужчина подманил к себе собаку. Животное подбежало к нему, после чего мужчина схватил питомца и стал бить кулаком. По кадрам сложно точно установить пароду собаки, видно лишь, что животное небольшого размера. Видео сняли на улице Андрея Рублева.

Скриншот

Поделившийся кадрами сосед живодера рассказал, что пока заявление в полицию не писал, но намерен это сделать в ближайшее время. Однако, как посетовал мужчина, надежды в этом вопросе мало, поскольку «участковый по всем материалам делает отказ».

«Соседи пишут, что сосед не в первый раз бьет собак», — поделился мужчина.

Жители города уверены, что живодера необходимо привлечь к ответственности, а собаку у него забрать.

В мае в микрорайоне Фирсановка в Химках произошло жестокое убийство кота по кличке Степан. Животное расчленили, а его останки бросили под окна его хозяйке. Сотрудники полиции начали проверку и розыск живодера. Хозяйка убитого кота уже встретилась с сотрудниками полиции и хочет верить, что живодера найдут.