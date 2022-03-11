Лидера ЛДПР Владимира Жириновского вывели из медикаментозного сна. Сейчас он в сознании, сообщил источник ТАСС.

По данным источника, Жириновский даже «снова получает документы» от помощников. При этом в пресс-службе ЛДПР в ответ на запрос «360» отказались от комментариев по состоянию здоровья политика.

«Мы, к сожалению, никак не комментируем», — сказано в сообщении.

Ранее информаторы СМИ в основном сообщали об ухудшении состояния Жириновского, а в ЛДПР эту информацию неизменно опровергали. Telegram-канал «112» 8 марта сообщил об отрицательной динамике в состоянии лидера партии. Официального подтверждения не было, однако за несколько дней до этого представители ЛДПР заявили, что состояние Жириновского стабильно и многие параметры организма в норме, а в больнице 75-летнего политика оставляют лишь для того, чтобы он мог выйти из болезни без последствий.

Владимир Жириновский попал в Центральную клиническую больницу в начале февраля. Медики выявили у него COVID-19. При этом эксцентричный политик несколько раз заявлял, что с начала прививочной кампании он привился от коронавируса восемь раз. Врачи предположили, что именно частые прививки могли подорвать его здоровье.