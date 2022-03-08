СМИ сообщили о тяжелом состоянии Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского остается тяжелым, динамика отрицательная, пишет Telegram-канал «112». По их данным, политик в медикаментозной коме и подключен к ИВЛ.

Сатурация «с 96% опускается до 88%». Правда, лабораторные анализы в основном в норме.

Официального подтверждения этому нет.

Ранее ЛДПР не раз опровергала данные источников об ухудшении состояния Жириновского. Информация о том, что его ввели в медикаментозную кому для полного перехода на ИВЛ, появилась в конце февраля. Сообщалось, что в последнее время он якобы с трудом говорил и дышал. Но в партии заявили, что данные «не соответствуют действительности».

После очередного сообщения СМИ об отрицательной динамике в состоянии здоровья Жириновского 3 марта в ЛДПР пояснили, что медики оставляют его в больнице лишь для того, чтобы он мог выйти из болезни без последствий. При этом состояние Жириновского стабильное, многие параметры организма уже в норме, подчеркнули в партии.

Владимир Жириновский попал в Центральную клиническую больницу в начале февраля. Медики выявили у него COVID-19. При этом эксцентричный политик несколько раз заявлял, что с начала прививочной кампании он привился от коронавируса восемь раз. Врачи предположили, что именно частые прививки могли подорвать его здоровье.